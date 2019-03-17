Kaynarca Mahallesi Ahmet Cin'i bağrına bastı

31 Mart yerel seçimlerine çok kısa bir süre kala AK Parti, MHP cumhur ittifakı Pendik belediye başkan adayı Ahmet Cin, seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde ilgi ve çoşkuyla karşılanıyor .

Kaynarca mahallesi Aydınlıyolu caddesi üzerindeki Gökcebey kıraathanesinde organizesini aAydın Eyüpoğlu'nun yaptığı, Kaynarcalı seçmenlerin biraraya gelerek AK Parti, MHP cumhur ittifakı adayı Ahmet Cin'in çağırıldığı ve projelerini anlattığı toplantıya Kaynarca halkı yoğun bir ilgi gösterdi .

Katılımın yoğunlundan çok etkilendiğini belirterek,konuşmasına başlayan Ahmet Cin, "başta toplantıyı organize eden Aydın Eyüpoğlu kardeşimize ve ilgi alaka gösterek ve biz bağırlarına basan Kaynarca halkına teşekkür ediyorum" dedi. Cin, Pendik ve özellikle Kaynrca mahallesi için yapmayaı düşündüğü projelerini katılımcılara tek tek ayrıntısıyla izah etti.

Ahmet Cin, yaptığı konuşmada "Sabah'ın 6 sında seçim çalışmalarına başladığını, gecenin ilerleyen saatlerinde yemek yemeden yüksek bir tempoyla çalıştıklarının, bu akşamki Kaynarca mahallesinin bu ilgi ve alakasından çok ettkilendiğini, bu toplantıdan aldığımız enerji ile bundan sonrası çalışmalarının geçelerin ilerleyen saatlerine kadar devam edebileceğini söyledi" Ahmet Cin, programının sunumundan sonra katılımcıların sorularını yanıtlayarak toplantı sona erdi.