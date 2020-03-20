Kaynaşlı’da otobüs seferleri azaltıldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında Kaynaşlı Belediyesi ilçede ki şehiriçi hatlarında 15 dakikada bir olan halk otobüsü saatlerini saat başı olarak geçici olarak düzenledi. Düzce ve Kaynaşlı arasında ki hatlarda geçici olarak yarım saatte bir sefer düzenlenecek.

Ülke genelinde korona virüs sonrasında bir çok şehirde tedbirler alınmış ve yöneticiler tarafından da uygulamaya alınmıştı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde de alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Halkın otobüsleri daha az kullanmasını planlayan Kaynaşlı Belediyesi şehir içi ve il otobüslerinin sefer saatlerinde düzenleme yaptı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin: " İlçemiz içinde otobüs sefer saatleri daha önce 15 dakikada bir gerçekleştiriliyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında seferleri saat başına geçici olarak düzenledik. Düzce ve Kaynaşlı arasında ki hatlarda da daha önce 15 dakikada bir otobüs kaldırılıyordu. Bunda da düzenleme yaptık ve ile gidiş gelişleri de yarım saatte bir olarak düzenledik. Sabah 08.00'dan itibaren otobüslerimiz kalkacak, akşam ise son otobüs 22.00 olacak şeklinde yeni düzenleme yaptık. Geçici olarak bu kararı aldık. İlerleyen süreçte ülkemizde korona virüs ortadan tamamen kalkınca yeniden eski düzene geçeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA