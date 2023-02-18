Kayode Seliman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayode Seliman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayode Seliman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayode Seliman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayode Seliman 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayode Seliman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4 Sports yapmaktadır. Kayode Seliman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına - tarihinde katılmıştır. Kayode Seliman'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kayode Seliman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kayode Seliman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kayode Seliman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayode Seliman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayode Seliman şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.