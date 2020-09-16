Kayode, Sivasspor'a çok yakın!

Geçen sezon büyük bir çıkış yaşayarak ligi 3. sırada bitiren Sivasspor, bu sezonda üst sıralardan ayrılmak istemiyor. Sezona Alanyaspor karşısında kötü bir başlangıç yapan Yiğidolar, 2-0 yenilmişi. Son olarak Fayçal Fajr transferiyle kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Sivasspor, Kayode transferini bitirmeye de yakın.

DG Sivasspor, geçen sezon Gaziantep'te kiralık oynayan Olarenwaju Kayode transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız geçen sezon Gaziantep'te 27 lig maçına çıktı, 10 gol atıp, 6 asist yaptı. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

KAYODE KİMDİR?

8 Mayıs 1993 yılında Nijerya’da dünyaya gelen Kayode, futbola ülkesinde başladı. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş yapan golcü futbolcu, daha sonra ise Mimosas kulübüne transfer oldu. Forvet mevkisinde forma giyen Kayode, göstermiş olduğu performansla Luzern’e transfer olsu. 2015/2016 sezonunda ise Austria Wien’e transfer oldu ve burada attığı 24 golle “Gol Kralı” olmayı başardı. 2017-2018 sezonunda Avrupa’nın önde gelen takımlarından Manchester City’e transfer oldu.

Yüksek hızı, çalım yeteneği ve gol vuruşlarıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu geçtiğimiz sezonu Shakhtar Donetsk’de tamamladı.

Kariyerinde 166 resmi müsabakaya çıkan Milli Futbolcu, 58 gol atıp 22 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Kayode önümüzdeki sezon kırmızı-siyahlı formamızın başarısı için ter dökecek.