Kayondo Mahadi Mahrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayondo Mahadi Mahrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kayondo Mahadi Mahrez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kayondo Mahadi Mahrez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kayondo Mahadi Mahrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayondo Mahadi Mahrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kayondo Mahadi Mahrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayondo Mahadi Mahrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayondo Mahadi Mahrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayondo Mahadi Mahrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayondo Mahadi Mahrez 3 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur.  Uganda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayondo Mahadi Mahrez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEPUYA INC AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kayondo Mahadi Mahrez'nin CSA Steaua ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kayondo Mahadi Mahrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kayondo Mahadi Mahrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Kayondo Mahadi Mahrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayondo Mahadi Mahrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CSC Ghiroda

1 Temmuz 2021 yılında CSM Deva

19 Ocak 2023 yılında CSA Steaua

30 Haziran 2023 yılında CSM Deva

Kayondo Mahadi Mahrez kimdir

Kayondo Mahadi Mahrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayondo Mahadi Mahrez şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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Kayondo Mahadi Mahrez nereli

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