Kayque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayque 20 Nisan 2004 tarihinde Itambé şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kayque Ryann Santos Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayque Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kayque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Académico Viseu FC futbol takımında oynamaktadır. Académico Viseu FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kayque'nin Académico Viseu FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kayque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kayque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kayque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında São Paulo U17

17 Şubat 2022 yılında Barra FC-SC

8 Temmuz 2022 yılında Académico Viseu

Kayque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayque şuan Académico Viseu FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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