Kayque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayque 12 Temmuz 2000 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kayque Luiz Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayque Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bloom Soccer yapmaktadır. Kayque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kayque'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kayque Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kayque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kayque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2020 yılında Botafogo

8 Ağu 2022 yılında Nova Iguaçu

9 Ağu 2022 yılında Botafogo

Kayque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayque şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

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