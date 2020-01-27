Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu tamamlandı
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. A Grubunda Başakpınar Belediyespor ve Kayseri Yavuzspor şampiyon olurken, Yeni Esenspor ile Büyüleyenspor ise küme düştüler.
A Grubunda son haftada alınan sonuçlar şu şekilde;
Amarat Gençlikspor 4-3 Yerköyspor
Yavuzspor 2-0 Argıncık spor
Başakpınar bld 2-4 Güneşspor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor 3-0 Yeni Esenspor (Hükmen)
Esentepespor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)
Kaynak: İHA
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