Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu tamamlandı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. A Grubunda Başakpınar Belediyespor ve Kayseri Yavuzspor şampiyon olurken, Yeni Esenspor ile Büyüleyenspor ise küme düştüler.

A Grubunda son haftada alınan sonuçlar şu şekilde;

Amarat Gençlikspor 4-3 Yerköyspor

Yavuzspor 2-0 Argıncık spor

Başakpınar bld 2-4 Güneşspor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor 3-0 Yeni Esenspor (Hükmen)

Esentepespor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)

Kaynak: İHA