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Kayseri 1.Amatör Küme kızıştı

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan devam ediyor.

Kayseri 1.Amatör Küme kızıştı

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan devam ediyor. Hafta sonu oynanan 10 karşılaşmada tam 30 gol atıldı.

İşte haftanın sonuçları;

Argıncık Esnafspor 0-1 Sanayi Esnafspor

Güneşspor 0-1 Kayseri Yavuzspor

Kafkasspor 2-3 Kayserigücü FK

Yeni Esenspor 0-2 Başakpınar Belediyespor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor 1-3 Esentepespor

Yerköyspor 2-1 Argıncıkspor

Akkışla Gençlikspor 0-2 Makftispor

Palasspor 1-3 Gültepespor

Tomarza Belediyespor 2-0 Kayseri OSB Atletikspor

Büyüleyenspor 3-3 Amarat Gençlikspor

Kaynak: İHA

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