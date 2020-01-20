Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubunda son haftaya girilirken, B Grubunda ise hem şampiyonluk yarışı hem küme düşme potasında heyecan ise sürüyor.
A Grubu Maç Sonuçları
Kayseri Yavuzspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)
Başakpınar Belediyespor 4-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Argıncıkspor 0-2 Amarat Gençlikspor
Yerköyspor 5-2 Yeni Esenspor
Güneşspor 2-5 Esentepe spor
B Grubu Maç Sonuçları
Kayserigücü FK 3-1 Kafkasspor
Makfitspor 3-2 Akkışla Gençlikspor
Gültepespor 6-3 Palasspor
Sanayi Esnafspor 1-3 Argıncık Esnafspor
Kayseri OSB Atletikspor 3-2 Tomarza Belediyespor
Kaynak: İHA
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