Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin ilk haftasında Göktürkspor ile karşı karşıya gelen Sosun Birlikspor sahadan 6-1 galibiyet ile ayrılarak lige üç puan ile başladı.

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