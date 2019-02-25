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Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin ilk haftasında Göktürkspor ile karşı karşıya gelen Sosun Birlikspor sahadan 6-1 galibiyet ile ayrılarak lige üç puan ile başladı.

Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin ilk haftasında Göktürkspor ile karşı karşıya gelen Sosun Birlikspor sahadan 6-1 galibiyet ile ayrılarak lige üç puan ile başladı.

Stat Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu xx, Erkan Kırçıl xx, Serkan Yıldırm xx

Saha Komiseri: Mustafa Irmak

Sosun Birlikspor: Fehim Çakmak xxx, Fatih Aslan xxx, Nurettin Batar xxx, Bayram Tarat xxx, Mustafa Türk xxx, Serkan Özcan xxx, Uğur Karahançer xxxx, Murat Tahmaz xxxx, Mustafa Kavdır xxx, Faruk Sarıkaya xxx, Gökhan Demirkol xxx

Göktürkspor: Ali Doğan x, Sedat Salabaş x, Osman Öztürk x, Altan Uymaz xx, Muhammed Ülker xx, Süleyman Şahin x, Tanju Kabakçı x, Erdal Demir x, Yusuf Bayazıt x, Onur Yıldız x, Fikret Kılıç x (Dk. 80 Sencer Özyıldırım x)

Goller: Dk.6,82 Murat Tahmaz, Dk.10,27 Uğur Karahançer, Dk.15 Faruk Sarıkaya, Dk.75 Hüseyin Yıldırım (Sosun Birlik) Dk.90 Sencer Özyıldırım (Göktürkspor)

KIRMIZI KART: Dk.80 Sedat Salabaş (Göktürkspor)

Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu

Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu

Kaynak: İHA

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