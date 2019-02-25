Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu
Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Güneşli Gençlikspor önünde 1-0 geriye düşen Sümerspor, pes etmeyerek maçı 5-2 kazandı ve lige 3 puan ile başladı.
Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Güneşli Gençlikspor önünde 1-0 geriye düşen Sümerspor, pes etmeyerek maçı 5-2 kazandı ve lige 3 puan ile başladı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: İsmail Sakar xx, Harun Soyeşik xx, Mehmet Kaya xx
Sümerspor: Muhammed Ali xx, Sedat Delikaya xxx, Yunus Emre xxx, Enes Sayit xxx, Zafer Yılmaz xx, İbrahim Ayan xxx, Yusuf Aladağ xxx, Zeki Subatan xxx, Musa Delikaya xxx, Semih Cangül xxxx, Harun Gültekin xxx
Güneşli Gençlikspor: Enes Türkay x, Orhan Uluçay x, Ali Şahin xx, Erdinç Cengiz xx, Yunus Emre x, Ahmet Güneş xx, Ahmet Pınar x, Furkan Kaşıkarax, Enes Kula x, Tahsin Eraslan x, Salih Yıldırım xxx
Goller: Dk .11 Zafer Yılmaz, Dk.25 Zeki Subatan, Dk.50 Harun Gültekin, Dk85, 90 Semih Cangül (Sümerspor), Dk.2, 67 (p) Salih Yıldırım (Güneşli Gençlikspor)
Kaynak: İHA
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