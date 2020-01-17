Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi

Kayseri İkinci Amatör Küme futbol sezonu fikstürü çekildi. Bu sezon 29 takımın 3 ayrı grup halinde mücadele edeceği ve çift devreli oynanacak olan maçlar sonunda toplam 4 takım 1. Amatör Küme'ye yükselecek.

İkinci Amatör Küme fikstür çekimi Sümer Amatör Evi'nde yapıldı. Fikstür çekimine ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu sezon 29 takımın başvurduğu lig 3 farklı grup halinde oynanacak. A Grubu 9 takımdan oluşurken, B ve C Grubu ise 10 takımdan oluşacak. Bu sezon maçlar 8-9 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Erciyes İdmangücü

Sindelhöyükspor

Trabzon 3861spor

Cırgalanspor

A.Kızılırmak

Kılıçaslan yıldız

Mevlana Yıldız

Olimpikspor

Güneşli Gençlik

Kocasinan Gençlik

B GRUBU

Erciyes İdmangücü

Sindelhöyükspor

Trabzon 3861spor

Cırgalanspor

A.Kızılırmak

Kılıçaslan yıldız

Mevlana Yıldız

Olimpikspor

Güneşli Gençlik

Kocasinan Gençlik

C GRUBU

Turanspor

Pınarbaşı Belediye

Cuma Uluçay

Sümerspor

Sosun Birlik

Kuşçumithatpaşa

Y.B.Şafakspor

Göktürkspor

Anadolu Yıldızları

Fevzi Çakmak

Kaynak: İHA