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  3. Kayseri 2.Amatör Küme’de 2.hafta tamamlandı

Kayseri 2.Amatör Küme’de 2.hafta tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 2.hafta tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 karşılaşma tam 73 gol atıldı.

Kayseri 2.Amatör Küme’de 2.hafta tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 2.hafta tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 karşılaşma tam 73 gol atıldı.

A GRUBU

Pınarbaşı Belediyespor 6-7 Sümerspor

Sarızspor 3-3 Kayseri İdman Yurdu

Gazi Osman Paşaspor 5-0 Kayseri Meysuspor

İncesu Gençlikspor 4-0 Yeni Erciyesspor

Bünyan Belediyespor (BAY)

B GRUBU

Kocasinan Gençlikspor 2-0 Trabzon 3861 Spor

Erciyes İdmangücü 2-3 Ambar Kızılırmakspor

Kayseri Olimpikspor 6-1 Mevlana Yıldızspor

Sindelhöyükspor 4-0 Cırgalanspor

Güneşli Gençlikspor 2-3 Kılıçaslan Yıldızspor

C GRUBU

Simya Koleji 3-1 Yeni Kıranardıspor

Fevzi Çakmakspor 3-3 Cuma Uluçay Talasspor

1966 Turanspor 1-0 Sosun Birlikspor

Göktürk spor 4-2 Yıldırım Beyazıt Şafakspor

Anadolu Yıldızspor 1-4 Kuşçu Mithatpaşaspor

Kaynak: İHA




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