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  3. Kayseri 2.Amatör Küme’de 3. hafta tamamlandı

Kayseri 2.Amatör Küme’de 3. hafta tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme 3.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Kayseri 2.Amatör Küme’de 3. hafta tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme 3.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Her geçen heyecanın artığı 2.Amatör Küme'de 3 grupta toplam 83 gol atıldı.

İşte haftanın sonuçları;

Cırgalanspor 5-2 Trabzon 3861 Spor

Meysuspor 3-7 Bünyan Belediyespor

Mevlana Yıldızspor 2-2 Güneşli Gençlikspor

Göktürkspor 3-0 Fevzi Çakmakspor

Sümerspor 3-1 Cuma Uluçay Talasspor

Kuşçu Mithatpaşaspor 2-2 1966 Turanspor

Ambar Kızılırmakapor 1-9 Sindelhöyükspor

Kayseri İdmanyurdu 2-3 İncesu Gençlikspor

Yıldırım Beyazıt Şafakspor 2-6 Anadolu Yıldızları

Yeni Erciyesspor 0-9 Simya Koleji

Kılıçaslan Yıldızspor 3-3 Erciyes İdmangücü

Yeni Kıranardıspor 1-2 Gazi Osman Paşaspor

Kayseri Olimpikspor 2-2 Kocasinan Gençlikspor

Sosun Birlikspor 5-1 Pınarbaşı Belediyespor

Kaynak: İHA




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