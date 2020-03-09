Kayseri 2.Amatör Küme’de 3. hafta tamamlandı
Kayseri İkinci Amatör Küme 3.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Kayseri İkinci Amatör Küme 3.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Her geçen heyecanın artığı 2.Amatör Küme'de 3 grupta toplam 83 gol atıldı.
İşte haftanın sonuçları;
Cırgalanspor 5-2 Trabzon 3861 Spor
Meysuspor 3-7 Bünyan Belediyespor
Mevlana Yıldızspor 2-2 Güneşli Gençlikspor
Göktürkspor 3-0 Fevzi Çakmakspor
Sümerspor 3-1 Cuma Uluçay Talasspor
Kuşçu Mithatpaşaspor 2-2 1966 Turanspor
Ambar Kızılırmakapor 1-9 Sindelhöyükspor
Kayseri İdmanyurdu 2-3 İncesu Gençlikspor
Yıldırım Beyazıt Şafakspor 2-6 Anadolu Yıldızları
Yeni Erciyesspor 0-9 Simya Koleji
Kılıçaslan Yıldızspor 3-3 Erciyes İdmangücü
Yeni Kıranardıspor 1-2 Gazi Osman Paşaspor
Kayseri Olimpikspor 2-2 Kocasinan Gençlikspor
Sosun Birlikspor 5-1 Pınarbaşı Belediyespor
Kaynak: İHA
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