Kayseri, 2019 Gençlik Olimpik Yaz Festivali’ne ilk defa bir sporcu gönderecek

Kayseri tarihinde ilk kez bisiklet branşında Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF)'a katılacak olan Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Sporcumuz Funda Taşkın Şampiyona öncesi İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve 14-18 yaş aralığında, geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin 15.'si, bu yıl 21-27 Temmuz'da Bakü'de ev sahipliğinde, 48 ülkeden 2500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

Türkiye, Bakü 2019 EYOF'ta Artistik Cimnastik, Atletizm, Basketbol, Bisiklet, Güreş, Judo, Tenis, Voleybol, Yüzme dallarında 126 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Kayseri tarihinde bir ilk olarak Bisiklet Branşında EYOF'a katılacak olan sporcu Funda Taşkın Şampiyona öncesi İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti. İlk kez bir olimpik organizasyona katılacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirten sporcu Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bisiklet branşında Kayseri tarihinde ilk kez Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne sporcu göndermenin gururunu yaşadığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise; Sporcudan şampiyonada dereceler beklediğini, katılacağı şampiyonanın ve orada elde edeceği derecelerin Türkiye adına oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA