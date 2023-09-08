Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanına aday

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkezi Brüksel'de bulunan ACES Komitesi Genel Sekreteri Hugo Alonso, kurul üyeleri Ave Sats ve Lukas Vorel ile Azerbaycan Milletvekili Mushfig Jafarov'u makamında kabul etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanına aday

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkezi Brüksel'de bulunan ACES Komitesi Genel Sekreteri Hugo Alonso, kurul üyeleri Ave Sats ve Lukas Vorel ile Azerbaycan Milletvekili Mushfig Jafarov'u makamında kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin kente sporu sevdiren kuruluşu olan Spor A.Ş., Kayseri'nin 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanı alması için ACES Europe derneğine başvuru yaptı.

Kayseri ilinin 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanına aday olarak başvuruların Spor A.Ş. tarafından yapılmasının ardından kentteki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini yerinde görmek üzere 4 kişilik Kurul Üyesi Kayseri'yi ziyaret etti.

Azerbaycan Milletvekili Mushfig Jafarov'un da aralarında yer aldığı heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret, Başkanlık Makamı'nda gerçekleşirken, Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Spor A.Ş.'nin Kayserililere sporu sevdirdiğini söyledi.

Kayseri'nin Avrupa standartlarında spor tesislerine sahip olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Spor şehri Kayseri'miz için 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alması için başvurumuzu yaptık. Bu başvuru kapsamında şehrimizdeki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini görmek üzere şehrimize gelen ACES Komitesi Genel Sekreteri Hugo Alonso, kurul üyeleri Ave Sats ve Lukas Vorel ile can gardaşımız Azerbaycan Milletvekili Mushfig Jafarov belediyemizi ziyaret etti" diye konuştu.

Heyete ziyaretleri için teşekkür eden Büyükkılıç, "Şehrimizde yapılan ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerinden bahsettiğim komite üyelerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim Somtaş da kentte yapılan spor faaliyetleri ve tesisler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilerek sona erdi.

ACES Europe, her yıl "Dünya Başkenti', "Avrupa Başkenti', "Bölge, Şehir, Ada, Topluluk ve Spor Kasabası" gibi ödüller veren, merkezi Brüksel'de bulunan bir dernek olarak dikkat çekiyor. ACES, aynı zamanda Avrupa Komisyonu, UNESCO, Birleşmiş Milletler, Bilim ve Kültür Örgütü'nün resmi ortağı olarak biliniyor.

Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanına aday

Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanına aday

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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