Kayseri Akkışla Nüfusu 2020 - 2021 |  Akkışla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Akkışla Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Akkışla nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Akkışla Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akkışla ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 415 (km²) si Akkışla ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Akkışla nüfusu 5 bin 999 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Akkışla İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 999 kişidir.

Kayseri Akkışla Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -40,5 olarak gerçekleşmiştir.

Akkışla İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,818382 Enlem : 32,818382

Akkışla İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Akkışla ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Akkışla ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akkışla ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020