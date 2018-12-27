Kayseri Bilim Merkezi, CERN’den davet aldı

Anadolu'nun bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi, dünyanın bilim merkezi olan CERN'den davet aldı. CERN'de gerçekleştirilecek olan 1 haftalık eğitim programına Kayseri Bilim Merkezi de katılacak.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından Uluslararası Öğretmen Eğitimleri kapsamında düzenlenen ve İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilecek Türk Öğretmen Çalıştayı'na Kayseri Bilim Merkezi'de katılacak. 27 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı olan CERN'de gerçekleştirlecek olan çalıştayda; CERN'in Kuruluşu, Parçacık Fiziği, Algıç Fiziği, Astroparçacık Fiziği, Nötrino Fiziği, Higgs Bozonu, Madde-Karşı Madde çalışmaları hakkında eğitim verilecek.

CERN'de gerçekleştirilecek olan eğitimde ayrıca CMS, ATLAS, CAST gibi dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvar ve algıçları ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Çalıştay sonrasında ise edinilen bilgi ve deneyimler Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetleri ile bilim severlerle paylaşılacak.

Kaynak: İHA