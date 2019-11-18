Kayseri Birinci Amatör Küme 9.Hafta
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Amarat Gençlikspor, deplasmanda oynadığı maçta 1-0 geriden gelerek 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Amarat Gençlikspor, deplasmanda oynadığı maçta 1-0 geriden gelerek 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin xxx, Mustafa Kalaycı xxx,İzzet Samur xxx
Yerköyspor: Onur Yılmaz x, Ahmet Sarı x, Erhan Altuntaş x, (Dk.76 Hüseyin Aktaş x), Ali Benli x, (Dk.90 Zeki Koçer x), Ahmet Şahin x, Fırat Daş x, Muhittin Çelik x, Rasim Levent x, (Dk.85 M.Burak Ahi x), Emrah Kaplangiray x, M.Arif Atılgan x, Özcan Taşdelen x
Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit xxx, Ömer Buğra Tiryaki xxx, Burak Furkan Bakıcı xxx, Furkan Aydın xxx, (Dk.60 Muhammed Mustafa x), Furkan Tağ xxx, Sedat Sönmez xxx, Bayram Dinçer xxx, Serhat Bozdoğan xxx, (Dk.86 Ahmet Emre x), Ali Dalmış xxx, Hakan Beydilli xxx, Muhammed Tarık Tiryakı xxx (Dk.66 Abdülkerim Güngör x)
Goller: Ahmet Şahin Dk.60 (Yerköyspor), Serhat Bozdoğan Dk.70, Ali Dalmış Dk.75 ve 85, Abdülkerim Güngör, Dk.77 (Amarat Gençlikspor)
Kaynak: İHA
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