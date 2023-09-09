Kayseri için dev yatırım

TOMTAŞ Havacılık İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi; 200 milyon dolarlık yatırım ile 2000 kişiye istihdam müjdesi verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kayseri için dev yatırım

TOMTAŞ Havacılık İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi; 200 milyon dolarlık yatırım ile 2000 kişiye istihdam müjdesi verdi. Fabrikada faaliyet gösterecek tezgahların ilkinin 10 gün önce kurulumunun da tamamlandığı öğrenildi.

Ali Ekşi; "TOMTAŞ planlamalarında 200 milyon dolarlık yatırım ile 2000 kişilik doğrudan istihdamı hedeflerken, ilerleyen aşamada ise TOMTAŞ dışında havacılık ekosistemine dahil olacak ulusal ve küresel firmalar eklendiğinde ise milyar doların üzerinde ciro ve 5000'in üzerinde nitelikli istihdam öngörmekteyiz" dedi. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. yeniden faaliyete geçiriliyor. Cumhuriyetin ilanından 3 yıl sonra açılan, 2 yıl hizmet verdikten sonra Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na dönüştürülen fabrika, TUSAŞ, ASFAT, Erciyes Teknopark ve Kayserili iş adamlarının ortak girişimiyle yeniden üretime başlıyor. Yüzde 49 kamu ortaklığı ile birlikte devletin yönetimde doğrudan müdahil olması otokontrol mekanizması sağlıyor. Havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün alt sitemlerin üretileceği ve uçak bakım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği fabrikaya 200 milyon dolarlık yatırım yapılacak, 2 bin nitelikli istihdam sağlanacak. Havacılık ekosistemi yerleşkesi için ilk adım Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinden geldi. Farklı siyasi partilere mensup meclis üyelerinin oybirliği ile karar alındı. Tesiste bakım ve üretim hangarlar, AR-GE merkezleri, test laboratuvarları, rüzgar türbinleri, simülasyon merkezleri olacak. Deneme uçuşlarına elverişli pistler ve entegre bir kampüs içerecek proje çerçevesinde uçak yapısalı imalatından uçak bakımına, genel havacılık faaliyetlerinden uçuş eğitim programlarına, alt birim montajından retrofite, özgün ve milli platform üretimine kadar birçok temel alanda faaliyet gösterilecek. Kayseri'de oluşturacağı istihdam kapasitesinin yanı sıra 2. faz yatırımların başlamasıyla önemli bir kısmının halka açılacak olması sebebiyle Kayserililere yatırım ve katkı imkanı sağlayacak. Fabrikada faaliyet gösterecek tezgahların ilkinin 10 gün önce kurulumunun da tamamlandığı öğrenildi.

Şehrin ortak aklı ve kollektif gayreti sonuç verdi

Havacılık gibi yüksek teknolojiye sahip ve diğer sektörler içinde sürükleyici kapasitesi olan bir alanda yatırım konusunda Kayseri'nin dışında Anadolu'dan önemli sanayi şehirlerinden bazıları da uzun süredir çalışmalar yürütüyordu. Ancak şehrin ileri gelenleri, iş adamları, devlet büyükleri ve vatandaşların oluşturmuş olduğu fikir ve eylem birliği sayesinde bu yatırım bir anlamda önemli rakipler ile yarışarak Kayseri'ye kazandırıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi şunları söyledi;

"Kayseri hatta ülkemiz için vizyon proje olarak değerlendirilebilecek proje Kayseri Erkilet Havaalanının çevresinde Havacılık ve uzay teknoloji ekosistemi olarak can bulacaktır. Havacılık ekosisteminin üzerinde bulunacağı yerleşke için ilk adım Büyükşehir Meclis'inde muhalefet temsilcileri dahil tüm meclis üyelerinin oy birliği ile atılmıştır. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yatırım tamamlandığında vücut bulacak havacılık teknoloji geliştirme bölgemiz taksi yoluyla piste erişim imkanı olan, hem askeri hem sivil havaalanının yanı başında yer alan, Kayseri gibi 3 saat uçuş yarıçapıyla dünya havacılık network'ünün yüzde 80'ine hizmet verebilir durumda olan konumuyla global pazarda hizmet edecek rekabetçi bir havacılık ve uzay ekosistemi için benzersiz durumda olacaktır. İçerisinde yer alacak hangarlar, arge merkezleri, test laboratuvarları, rüzgar türbinleri, simülasyon merkezleri, deneme uçuşlarına elverişli pistler ile entegre bir kampüs içerecek proje uçak yapısalı imalatından, uçak bakımına, genel havacılık faaliyetlerinden, uçuş eğitim programlarına, alt birim montajından retrofite ve nihayetinde özgün ve milli platform üretimine kadar bir çok temel alanda faaliyet gösterilmesine fırsat verecektir."

200 milyon dolar yatırım 2000 istihdam

200 milyon dolarlık yatırım ile 2000 kişiye istihdam müjdesi de veren Ali Ekşi; "TOMTAŞ planlamalarında 200 milyon dolarlık yatırım ile 2000 kişilik doğrudan istihdamı hedeflerken, ilerleyen aşamada ise TOMTAŞ dışında havacılık ekosistemine dahil olacak ulusal ve küresel firmalar ve bu firmalara hizmet üretecek özellikle kayserili firmalar ve start-uplar eklendiğinde ise milyar doların üzerinde ciro ve 5000'in üzerinde nitelikli istihdam öngörmekteyiz" dedi.

"İnşallah yaklaşık 6 yıldır üzerinde yoğun emek sarfettiğimiz şehrimizin ve projesi çok şükür can buldu ve emeklemeye başladı" diyen Ekşi; "Sırasıyla yürüyecek, koşacak ve muhakkak kanatlanıp uçacak. Artık devlet aklı ve kamuoyu bilinci 70 yıl öncesine göre çok farklı. Yüz yıl önce başlayan hayalin önünün kesilmesi artık mümkün değil. Önce Nuri Demirağ'ı önünü kesip sonra Tomtaş'ın faaliyetlerini engellemeye çalışan dahili ve harici zihniyetin karşısında devlet, millet ve şehir olarak çok güçlü bir birliktelik söz konusu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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