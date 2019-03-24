Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C Grubu
Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Barogücü, ilk hafta mücadele ettiği Meysuspor'u 6-1 yenerek lige üç puan ile başladı.
Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Barogücü, ilk hafta mücadele ettiği Meysuspor'u 6-1 yenerek lige üç puan ile başladı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Mustafa Emre Doğruer xx Burhan Başpınar xx Nail Berkant Sarıkaya xx
Saha Komiseri: Zihni Nargiz
Barogücü U19: Ulaş Yükseksöylemez xx, Emre İpcin xxx, Murat Çelik xx, Alihan Kaçan xxx, Fevzican Şahin xxx, Yusufcan Çöllo xxx, Talat Bektaş xxx, Seyfi Gülmez xxx, Umut Yılmaz xxx, Eren Yıldız xxx, Berkan Aydoğan xxx
Meysuspor U19: Yasin Sağlam x, Ömer Sarıgül x, Ali Demirtaş x, Mehmet Azgan x, Mehmet Ulu xx, Tolga Toktay xx, Burak Yöke xx, Akif Kırbaş x, Yusuf Özkara xx, Sefer Olgun x, Mehmet Doğan xx
Goller: Dk.24 Eren Yıldız, Dk.40 Yusufcan Çöllo, Dk.47 Seyfi Gülmez, Dk.74 Berkan Aydoğan, Dk.85 Emre İpcin, Dk.87 Umut Yılmaz (Barogücü), Dk.77 Mehmet Ulu (Meysuspor)
Kaynak: İHA
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