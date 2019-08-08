Kayseri İl Hakem Kurulu belli oldu Yeni sezon öncesi Turgay Duman'ın yerine başkanlığa Yusuf Gömeç atanırken, kurul üyeleri ise değişti.

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Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve Kurul üyeleri atandı. Yeni sezon öncesi Turgay Duman'ın yerine başkanlığa Yusuf Gömeç atanırken, kurul üyeleri ise değişti. Yeni Atanan İl Hakem Kurulu; Başkan: Yusuf GÖMEÇ Üyeler: Mustafa Özizmirli ( Başkan Vekili - Eğitim Sorumlusu ) Ramazan Koca (Hakem Atama - Futsal Sorumlusu ) Mustafa Eeker (Gözlemci Atama Sorumlusu ) Abdulhakim Aksöz (Antrenman - Mentör Sorumlusu ) Hasan Baysal ( Raportör ) Kaynak: İHA



