Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli, aşı için üç gruba özellikle seslendi! TURKOVAC aşısı için gönüllü olma çağrısı yaptı

Türkiye'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve adı TURKOVAC olarak belirlenen inaktif aşı adayının faz 3 çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acil kullanım onayına müracaat aşamasına geldiğini ve onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğini açıkladığı aşı için gönüllüler bekleniyor.

"GÖNÜLLÜLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Aşı hakkında bilgilendirmede bulunan Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, aşının faz 3 çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Faz-3 çalışma verileri açıklandıktan sonra sayın Bakanımızın söylediği gibi acil kullanım onayı alınacaktır. İnşallah önümüzdeki süreçlerde TURKOVAC aşısını da gözlemlemiş olacağız. Gönüllülerimizi bekliyoruz. Lütfen yerli aşımızın faz-3 çalışmasına gönüllü olun ve bir an önce aşımız vücut bulsun." ifadelerini kullandı.

AŞI OLMA ÇAĞRISI YAPTI

Benli, hastanelerden aldıkları veri analizlerinden üç önemli sonuç çıkardıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birincisi; çift doz Sinovac aşılılar mutlaka üçüncü dozu olsunlar. Mümkünse BionTech. İki; gebe aşılamasını mutlaka yapmamız gerekiyor çünkü anne kayıplarımız oluyor. Üç; onkolojik, özellikle yaşlı onkolojik hastalarımız iki doz Sinovac'ta kalmasınlar, mutlaka üçüncü dozlarını tamamlasınlar."

Yüz yüze eğitimin başladığı okullarda belli bir hareketlilik başladığı için vakalar tespit edildiğini aktaran Benli, buna karşın kendilerini yoracak bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunan Benli, "Çünkü toplumsal bağışıklığın oluşabilmesi bu yollardan geçiyor. Elimizdeki verilerle aşının, hastane yatışlarını, yoğun bakım yatışlarını yüksek derecede önlediğini biliyoruz. Bu bizim için en önemli veri." diye konuştu.