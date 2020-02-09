Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Develi, Pınarbaşı, Yahyalı ve Sarıoğlan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu'da da eğitime 10 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Ayrıca Vali Şehmus Günaydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını bildirmişti.

Kaynak: İHA