Kayseri itfaiyesinden yılan avı
KAYSERİ'de, itfaiye ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanları yakalayarak, doğaya bıraktı.
KAYSERİ'de, itfaiye ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanları yakalayarak, doğaya bıraktı.
Kayseri'de yaz ayının gelmesiyle ortaya çıkan yılanlar vatandaşları korkutuyor. Çeşitli mahallelerinden gelen ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, 5 yılan yakaladı. Boyları yaklaşık 1,5 metre olan yılanlar görenlerin dikkatini çekti. Ekipler yakaladıkları yılanları şehre uzak bölgede doğaya bıraktı.
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DHA
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