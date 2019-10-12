Kayseri Karadenizliler Derneği’nde coşkulu açılış

Kayseri'de yaşayan Karadenizlileri bir araya getirmek için kurulan Kayseri Karadenizliler Derneği, coşkulu bir şekilde açıldı. Protokolün yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Kayseri Karadenizliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sefer Kumandaş, "Karadenizliler vatanına ve milletine düşman olanlara cellat olmuştur" dedi.

Kayseri'de yaşayan yaklaşık 5 binin üzerinde yaşayan Karadenizlileri buluşturmak, kaynaştırmak ve Karadeniz kültürü ile Kayserili vatandaşları buluşturmak amacıyla kurulan Kayseri Karadenizliler Derneği açıldı. Derneğin açılış törenine, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2'nci HBF Müdürlüğü Destek ve İdare Yönetim Kurulu Başkanı Albay Şenol Coşkun Horos, gazeteciler, iş adamları, Karadenizliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Derneğin açılış töreninde konuşan Kayseri Karadenizliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sefer Kumandaş, "Karadenizliler Derneği daha yeni kurulma aşamasında olan bir derneğimizdir. Şuanda Kayseri'de 5 binin üzerinde Karadenizli olduğunu düşünüyoruz. Bu 5 binin üzerinde Karadenizli arkadaşımızın bir araya gelmeleri, dertleriyle hemhal olmaları, millet ve vatan meselelerini konuşmalarını, kendi kültürlerini gelecek nesillere anlatmakta bile zorlandıkları bu gurbet ellerinde daha iyi kültürel faaliyetleri pekiştirerek kendi nesillerine iletmeleri, Kayserili hemşerilerimizle ortak kültürel faaliyet yürütmeleri için derneğimiz kurulmuştur. Karadeniz insanını anlatmaya saatler yetmez. Biliyorsunuz ki Karadenizliler merttir, dürüsttür ve namuslu, vatan millet sevgisiyle hemhal olmuş bir nesildir. Türkiye ne zaman zorda kalırsa mutlaka müracaat edeceği bir toplum yapısıdır. Ben kendimi bildim bileli Karadeniz'e devletin çok büyük yatırımları olmadı. Karadeniz insanı devletine küsmedi, dağa çıkmadı, eşkıyalık yapmadı. Vatanına ve milletine düşman olanlara da cellat oldu" ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, "Kayseri'de 5 binin üzerinde Karadenizli yaşadığını hocam söyledi. Hepimiz Karadenizliyiz. Çünkü Eren Bülbül var. Mekanı cennet olsun. Karadeniz denince, çayıyla, fındığıyla milliyetçi insanların yaşadığı büyük bir grup aklıma geliyor. Biz sizleri burada ağırlamaktan ve sizlerle beraber yaşamaktan mutluyuz. İnşallah yerel yönetimler olarak, belediyeler olarak da her türlü hizmetinizdeyiz. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatında da tüm Mehmetçiğimize Allah kolaylık ve güç versin. Şuanda burada Suriye'deki operasyona karşı bir dernek açılışı yapıyoruz. Bu durum, ülkemizin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesilerek dernek açıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyelerine Karadeniz'e has hamsili pilav, kuymak, fasulye turşusu, Laz böreği, lahana sarması ve yöresel ürünler ikram edildi.

Düzenlenen tören kemençe dinletisi ile devam etti.

Kaynak: İHA