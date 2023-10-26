Kayseri-Kastamonu didişirken, Sivas coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu!

Kastamonu ve Kayseri arasında yaşanan pastırma savaşına Afyonkarahisar da katılırken, Sivas'ın pastırmasının tescilini aldığı açıklandı.

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Kayseri-Kastamonu didişirken, Sivas coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu!

Sivas, coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu. Bazı iller arasında pastırmanın kendi bölgelerinde daha iyi yapıldığı tartışmaları yaşanırken, Sivas pastırma için 2022 yılında coğrafi işaret tescili aldı.

SİVAS RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK TESCİLLENDİ

Kastamonu ve Kayseri arasında yaşanan pastırma savaşına Afyonkarahisar da katılırken, Sivas'ın pastırmasının tescilini aldığı anlaşıldı. 2022 yılında Sivas Ticaret Borsası Başkanlığı yapan, aynı zamanda pastırma üreticisi olan Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescilini 2022 yılında aldıklarını açıkladı.

Kayseri-Kastamonu didişirken, Sivas coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu!

Hastaoğlu yaptığı açıklamada, "Pastırma tartışması Kastamonu ve Kayseri arasında sürerken Afyon da una dahil oldu. Asıl pastırma ustaları Sivas'ın Kızılca köyündendir. Dolayısıyla pastırma emekçileri Sivaslıdır. 2020 yılında Sivas Ticaret Borsası Başkanı olduğum dönem yaptığımız müracaatta 2 yıl sonra, 2022 yılında coğrafi işaret tescilimizi aldık. Herkes sahipleniyor ama tescili bizdedir. Ustalar Sivaslı olduğu için tescil de bizim hakkımızdı ve bunu aldık. Birileri bizi eleştirip çekemese de bizim için önemli değil. Bizim hedefimiz bu tartışmalara girmeden ürünümüzü geniş kitlelere yayıp daha da ticarileştirmektir" dedi.

Kayseri-Kastamonu didişirken, Sivas coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu!

Kayseri-Kastamonu didişirken, Sivas coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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