Kayseri Kocasinan Nüfusu 2020 - 2021 |  Kocasinan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Kocasinan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Kocasinan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Kocasinan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocasinan ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,555 (km²) si Kocasinan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Kocasinan nüfusu 400 bin 726 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Kocasinan İlçe Nüfusu Kaçtır?

400 bin 726 kişidir.

Kayseri Kocasinan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 9,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kocasinan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,205725 Enlem : 28,205725

Kocasinan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Kocasinan ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Kocasinan ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kocasinan ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020