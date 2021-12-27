Kayseri Kocasinan'da korkunç olay! 21 yaşındaki genç kız 13.kattan düşerek öldü

Alınan bilgilere göre olay, Merkez Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki genç kız N.H.R. 13 kattaki evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.