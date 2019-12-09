Kayseri kritik 3 puanı hanesine yazdırdı!
Kayserispor, Süper Lig'in 14. hafta kapanış karşılaşmasında, Kadir Has Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırladı. Kayserispor, Artem Kravets'in attığı golle Rizespor'u 1-0 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Kayserispor, Süper Lig'in 14. hafta kapanış karşılaşmasında, Kadir Has Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırladı. Kayserispor, Artem Kravets'in attığı golle Rizespor'u 1-0 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
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Etiketler : Çaykur Rizespor, maç, maç sonucu
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