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Kayseri kritik 3 puanı hanesine yazdırdı!

Kayserispor, Süper Lig'in 14. hafta kapanış karşılaşmasında, Kadir Has Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırladı. Kayserispor, Artem Kravets'in attığı golle Rizespor'u 1-0 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Kayseri kritik 3 puanı hanesine yazdırdı!

Kayserispor, Süper Lig'in 14. hafta kapanış karşılaşmasında, Kadir Has Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırladı. Kayserispor, Artem Kravets'in attığı golle Rizespor'u 1-0 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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