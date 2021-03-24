Kayseri Melikgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Melikgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Melikgazi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Melikgazi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Melikgazi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Melikgazi ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 598 (km²) si Melikgazi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Melikgazi nüfusu 582 bin 55 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Melikgazi İlçe Nüfusu Kaçtır?

582 bin 55 kişidir.

Kayseri Melikgazi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,9 olarak gerçekleşmiştir.

Melikgazi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,42273 Enlem : 35,42273

Melikgazi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Melikgazi ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Melikgazi ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Melikgazi ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020