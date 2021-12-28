Kayseri Melikgazi'de acı olay! 4 yaşındaki Umut yangında hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre yangın, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın son katındaki dairede çıktı. Sobadan dolayı çıkan yangında aile evden son anda çıkarken alevlerin arasında kalan 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen evdeki iki kişi ile iki komşuları da hastaneye kaldırıldı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.