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  3. Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Kayseri merkezli FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Kayseri merkezli FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya'da 9 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3'ü tutuklanırken, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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