Kayseri OSB Atletikspor Teknik Direktörü Bekir Dağlı önemli açıklamalarda bulundu.

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor ligin 8.haftasında oynadığı maçta Yeşilhisar Belediyespor'u 7-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Kayseri OSB Atletikspor Teknik Direktörü Bekir Dağlı yaptığı açıklamada, "Gençlerle çalışmak zordur, hata yaparlar, bazen korkarlar, motivasyonları düşebilir, ama yüreğini ortaya koyan sporcuları gördükçe çok çok mutlu olursun. Öğrenmek için gözünün içine bakan çocukların geleceğini şekillendirmek senin elinde. Ama bunu fırsat bilen bazı sporcu görünümlü kasaplar 17-18 yaşındaki çocuklara etmedikleri küfür, hakaret ve korkutmak için atılan tekmeleri gördükçe de üzülüyorum. Bunlar geleceğin sporcuları örnek olacağınız yere sindirmeyi düşünüyorlar. Yazıktır etmeyin bu gençler geleceğimiz. Kimseye papuç bırakmayacaklardır ben gençlerime hep güvendim, güveniyorum, güveneceğim. Bu arada kalecimiz 2004 (16), savunma ortalaması 18, ortasaha 22, hücum üçlümüz 17 yaş ortalaması ile oynuyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA