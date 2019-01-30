Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Adana deplasmanında

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 19. haftasında Adana deplasmanına gidecek.

Play-Off yoluna Pazar günü sahasında çok kritik ve net bir galibiyete imza atan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligde kalan son 3 maçını kazanmak istiyor. En ykaın takipçisi Ereğli Gençlik Merkezini evinde mağlup ederek yoluna devam eden Mavi-Siyahlı takımda keyifler ve moraller yerinde. Sezon başından bugüne kadar ortaya koyduğu mücadele ve performans ile takdir toplayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı gözünü şampiyonluğa çevirdi. Mavi-Siyahlılar kalan son 4 haftada oynayacağı 3 maçını kazanıp lider Kuzeyboru'nun bir maç kaybetmesini bekleyecek. Lider Kuzeyboru'nun bir maç kaybetmesi Kayseri ekibini direk olarak şampiyon olacak. Mavi-Siyahlılar ligi ikinci bitirmesi halinde Play-Off grubuna kalacak ve Play-Off'ta şampiyonluk kovalayacak.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 19.haftasında deplasmanda Adana ekibi Çukurova Efes'e konuk olacak. 03 Şubat Pazar günü Adana Menderes Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Atletikspor'un ligde kalan maçları;

19.Hafta Çukurova Efes- Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor

20.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Seyhan Belediyespor

21.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor- BAY

22.Hafta Adana DSİ - Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor

Kaynak: İHA