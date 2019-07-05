Kayseri OSB tekrar OSBÜK yönetiminde

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17'nci Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, organize sanayi bölgelerinin (OSB) Türkiye'nin sanayileşmesini ve sanayinin Anadolu'ya yayılmasını sağladığını söyledi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yeni ve daha yüksek katma değer üreten bir sanayileşme modelinin peşinde olduklarını söyledi. Kütükcü, "Daha sürdürülebilir, daha fazla refah üreten bir büyüme modeli için buna ihtiyacımız var. Yarım asırdan fazladır bu ülkenin planlı sanayileşmesine hizmet eden, Türkiye'nin en başarılı üretim rejimi haline gelen, gururumuz olan organize sanayi bölgelerimiz için de artık yeni modeller, yeni başlangıçlar zamanı" ifadesini kullandı. Yeni nesil OSB'leri sanayicilere sadece altyapı ve arazi hizmetleri sağlayan yapılar olmaktan çıkaracaklarını vurgulayan Kütükcü, buraları sanayicinin ortak sorunlarına, ortak hizmetler üreten merkezler haline getireceklerini bildirdi. Kütükcü, OSBÜK olarak kurumsal kapasitesini tamamlayamamış OSB'lere hukuk ve mevzuat konuları başta olmak üzere, proje yönetimi ve finansal planlama gibi alanlarda da teknik destek sağlayacaklarını dile getirdi. OSBÜK'te mevzuat, elektrik, doğal gaz, imar, mesleki eğitim ve çevre gibi 13 ayrı teknik çalışma komisyonu bulunduğunu aktaran Kütükcü, şunları kaydetti:

"OSB'lerin aidatlarının doluluk oranları, metrekare büyüklükleri gibi 3-4 farklı parametreyle değerlendirildiği, faal olmayan OSB'lerimizi rahatlatacak yeni bir aidat hesaplaması üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmayı 2019 bitmeden tamamlamayı planlıyoruz. Böylece aidat konusunu, kalıcı, adil ve camiamıza etkin hizmet üretebilecek bir yapıya kavuşturmuş olacağız"

Kayseri OSB yeni dönemde de OSBÜK yönetiminde yer aldı.

Kaynak: İHA