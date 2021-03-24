Kayseri Pınarbaşı Nüfusu 2020 - 2021 |  Pınarbaşı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Pınarbaşı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Pınarbaşı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Pınarbaşı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pınarbaşı ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 3,415 (km²) si Pınarbaşı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Pınarbaşı nüfusu 22 bin 900 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Pınarbaşı İlçe Nüfusu Kaçtır?

22 bin 900 kişidir.

Kayseri Pınarbaşı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -50,2 olarak gerçekleşmiştir.

Pınarbaşı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,267942 Enlem : 26,267942

Pınarbaşı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Pınarbaşı ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Pınarbaşı ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pınarbaşı ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020