Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 İran uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şune Müdürlüğü ekipleri batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbarı değerlendirdi. Yapılan operasyonda 34YC 9863 plakalı araç durdurularak narkotik köpeğinin yardımı ile arama yapıldı. Aramalarda aracın motor bölümüne gizlenmiş 2 kilo 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca bir adet tabanca ve 8 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 12 bin 60 TL ve 100 dolar ele geçirildi.

Operasyonda A.S (23), A.Y (37), O.D (29), M.F (37) ve H.E (38) isimli İran uyruklu 5 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA