Kayseri Sağlık Müdürlüğü Hatıra Ormanına Sahip Çıkıyor

Kayseri Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından 2018 yılında Güneşli mevkiine dikilen fidanlarla oluşturulan "Kayseri Sağlık Müdürlüğü Hatıra Ormanı"nın bakımı, 29 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Salep; "İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2018 yılında dikmiş olduğumuz fidanların bakımını gerçekleştiriyoruz. Kocasinan, Güneşli mevkiinde bulunan hatıra ormanımıza 2018 yılında yaklaşık 500 fidan dikimi gerçekleştirmiştik. Geçen bir yıl içerisinde kırılan ağaçların yerine yenisini dikmek ve bakıma ihtiyaç duyan ağaçların da bakımını yapmak üzere buradayız. Sadece ağaç dikmek yeterli olmayabiliyor, aynı zamanda ağaçların büyümelerine katkı sağlamak için bakımı yapmak gerekiyor" dedi.

Dr. Salep, " Gün geçtikçe çölleşen dünyamızda her bir ağacın ne kadar kıymetli olduğu ortada. Müslüman bir kişinin öldükten sonra hayrının, sevabının devam edeceği bir hizmettir ağaç dikmek. Kayseri Sağlık Müdürlüğü olarak hem dini hem insani bir vazife olan ağaç dikimi ve bakımı faaliyetlerimizi her yıl düzenli olarak arttırmak istiyoruz. Ağaç Dikim Bayramı'nın ilan edilmesinin konuşulduğu bugünlerde dikimde ve bakım faaliyetlerinde burada olan personelimizi tebrik ediyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA