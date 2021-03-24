Kayseri Sarıoğlan Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarıoğlan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Sarıoğlan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Sarıoğlan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Sarıoğlan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sarıoğlan ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 704 (km²) si Sarıoğlan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Sarıoğlan nüfusu 14 bin 107 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Sarıoğlan İlçe Nüfusu Kaçtır?

14 bin 107 kişidir.

Kayseri Sarıoğlan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -31,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sarıoğlan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,968521 Enlem : 35,968521

Sarıoğlan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Sarıoğlan ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Sarıoğlan ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sarıoğlan ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020