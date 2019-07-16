Kayseri Şeker, Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan’da Meydanlardaydı

Kayseri Şeker; Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine , çiftçiler, çalışanlar ve yönetimle birlikte iştirak etti.

Kayseri Şeker, Kayseri Cumhuriyet Meydanına kurmuş olduğu çadırda yaklaşık Sekiz bin kişiye irmik helvası ikramında bulunurken, Boğazlıyan ve Turhal'daki etkinliklere çiftçiler, çalışanlar ve yöneticiler olarak büyük bir katılım yanı sıra meydanlara kurduğu stantlarda etkinliklere katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 15 temmuz; Büyük Türk milletinin Emperyalizmi ve yerli uşaklarını yendiği gün olarak belirtti.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Zamanımızda dünya üzerinde yaşayan 8 milyara yaklaşan insan nüfusu; Birleşmiş Milletlere üye 193 ve gözlemci 2 olmak üzere 195 devlet bünyesin de yaşamaktadır. Bu devletler içerisinde köklü bir mazisi ve uzun geçmişi olanlar var olduğu gibi, yeni kurulan devletler de bulunmaktadır.

Dünya; küçük-büyük devletlerin gizli, açık her türlü mücadelesine sahne olmaktadır. Asırlardan beri dünya üzerinde devam edip gelen savaşlar, darbeler ihtilaller bunun en açık delilleridir. Dünyada devletlerin ve milletlerin bir hakimiyet mücadelesi devam etmektedir.

Osmanlı devletinin son dönemlerinde ve yıkılışından sonra dünya; emperyalist güçlerin ve devletlerin etkin hakimiyetinde yönetilmektedir. 195 üyeli Birleşmiş Milletlerin güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi dünya ile ilgili kararları birlikte alabilmektedirler.

Emperyalizm; hakimiyetini tesis etmek veya daha da güçlendirmek için akla hayale gelmeyecek yöntemler uygulamaktadır. Büyük savaşların olmadığı veya gerek görülmediği durumlarda, iç kargaşa, isyan, darbe veya ihtilallerle devletler çökertilmekte ve kendilerince kabul edilebilir yöneticilerin iş başına gelmesi sağlanmaktadır.

İşte 3 sene önce bugün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kalkışmayı bu kapsamda değerlendirmeliyiz. Emperyalizm uşaklığına soyunmuş bir takım uşak beyinli soysuzlar; Türk Devletini yok etmek, Türk Milletini parçalamak için alçakça bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. FETÖ adı ile örgütlenen emperyalizmin uşakları ihanetleri ile Türk Milletini tarih sahnesinden silmek istemişlerdir.

İşte Türk Milleti böyle bir durumla karşılaşınca; Büyük Millet olma genlerini hatırlamış ve emperyalizmin ve uşakları FETÖ" cülerin oyunlarını bozarak büyük bir ders vermiştir. Araf suresi 155. Ayette şöyle buyrulmaktadır; "Musa dedi ki; içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin"

15 Temmuz hain kalkışması; Büyük Türk Milleti için bir imtihandı. İçimizdeki beyinsizler ve onları yönlendiren Emperyalistlere karşı boyun eğmeme, bağımsız olabilme, dik durabilme imtihanı. Bu imtihanı büyük milletimiz yüz akı ile kazandı. Büyük Millet olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdi.

Birleşmiş milletler bünyesindeki devletlerin büyük çoğunluğu böyle bir alçakça kalkışmayı bertaraf edemezdi. İşte Türk milleti bunun için Büyük bir Millet, Türkiye bu nedenle büyük bir devlettir. Allah zeval vermesin. 15 Temmuz günü Devletimizi bu beladan korumak için şehit olan vatan evlatlarına Allah'dan rahmet, gazi olanlara da sağlıklı bir hayat diliyorum"

Kaynak: İHA