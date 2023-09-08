Kayseri Şeker’den ‘teftiş kurulu raporu’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in yaptığı basın toplantısında Kayseri Şeker'le teftiş kurulu raporu iddialarına karşı Kayseri Şeker tarafından açıklama yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kayseri Şeker’den ‘teftiş kurulu raporu’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in yaptığı basın toplantısında Kayseri Şeker'le teftiş kurulu raporu iddialarına karşı Kayseri Şeker tarafından açıklama yapıldı.

Kayseri Şeker tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin dün parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile Kayseri Şeker'e yönelik gerçek dışı ve suç unsuru taşımadığı Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuyla da tespit edilen bir dizi iddialarda bulunmuştur. Şirketimizde kısa bir süre bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra ayrılan ve daha sonra da 2022 yılında yapılan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Mali Genel Kurulu öncesinde muhalif grupla hareket eden Metin Demircan'ın Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ettiği iddiaları CHP İl Başkanı Keskin, yeniden gündeme getirmiştir. Söz konusu basın toplantısında dile getirilen iddialarla ilgili yukarda da ifade edildiği üzere Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunulmuş ve Başsavcılıkta iddiaların araştırılması için Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu'nu göreve davet etmiştir. Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Müfettişleri tarafından yapılan incelemeler tamamlanmış ve 464-C /03 sayı ve 02.06.2023 tarihli rapor Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmuştur. Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun düzenlediği raporda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve suç unsuru taşımadığı ifade edilmiştir. Hal böyle iken, CHP Kayseri İl Başkanı'nın bir çiftçi kuruluşu olan ve sektöründe lider konuma ulaşan, başarılarıyla, ilk ve örnek uygulamalarıyla Orta Anadolu çiftçisinin lokomotifi ve Kayseri'nin gururu olan Kayseri Şeker'e yönelik tavrı ve tavrı son derece yakışıksız ve siyasi etik ve ahlaktan çok uzak kalmıştır. Uluslararası Bağımsız Denetim kuruluşlarınca düzenlenen mali tablolarla ilgili yalan beyanlarda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine tabi, Borsa'ya açılmış ve her türlü bilgisi şeffaf ve denetlenebilir olan Kayseri Şeker'i değerlendirebilecek bir bilgi ve seviyede olmadığını göstermiştir. Yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kayseri Şeker'e ve çiftçilerimize özür borçludur ve bu yakışıksız tavrından dolayı istifaya davet ediyoruz. Kayseri Şeker, gerçeği yansıtmayan, algı operasyonlarına hiçbir zaman prim vermemiştir, vermeyecektir. Kayseri Şeker, çiftçimizin refahını, sofrasındaki ekmeği daha da büyütme, Türk tarımına var gücüyle destek olma hedefinden zerre geri adım atmayacaktır. Kayseri Şeker sistematik bir şekilde sürdürülen gerçek dışı söylemlere, manipülasyonlara rağmen hedefine emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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