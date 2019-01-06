Kayseri Şekersporlu güreşçiler, Milli Takım için ter döküyor Bursa'da düzenlenen ve 2019 yılının ilk şampiyonası olan Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonasında 63 kiloda Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçi Abdullah Toprak Türkiye şampiyonu oldu.

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