Kayseri SMMMO’dan Başkan Büyükkılıç’a Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimini makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda şehir adına ortak paydada buluşmalarının önemine işaret ederek, uyum kültürüne destek veren Başkan Yedikaya ve yönetimine teşekkür etti.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Başkanlık makamında sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimi ile belediyemizde bir araya geldik. Çalışmalarımızda desteklerini eksik etmeyen ve şehrimiz adına ortak paydada buluştuğumuz Yedikaya ve yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu da ifade eden Büyükkılıç, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimine teşekkür etti. Yedikaya da, Başkan Büyükkılıç'a hem misafirperverliğinden hem de desteklerinden dolayı şükranlarını iletti.

Ziyaretin ardından Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)