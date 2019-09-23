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Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta

Kayseri Süper Küme'de oynanan ilk hafta maçında Esen Makina Belsinspor, ikinci yarıda bulduğu golle güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor'u 1-0 yendi.

Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta

Kayseri Süper Küme'de oynanan ilk hafta maçında Esen Makina Belsinspor, ikinci yarıda bulduğu golle güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor'u 1-0 yendi. Maçın son dakikaları ise gergin geçerken iki takım oyuncularını yatıştırmak oldukça zor oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 No.lu Saha

Hakemler: Ali Etlikçi ** Mustafa Soner Yüce ** Bekir Kahraman **

Kocasinan Ülküspor : İbrahim Büyükyıldız **Çağlar Erdemci ***Talha Çoban ** Hasan Göğerçin ***Harun Karaman ** Turan Derecik *** Serhat Kahraman Muaz Güray **Erkan Bolat **Uğur Canbolat **Furkan Önal **

E.MAKİNA BELSİNSPOR : Ali Özkan *** M.Ali İmren ** Tarık Türker ***Furkan Hançer *** Şenol Büyükçekiç *** Samet Gümüş ***Gökhan Boyraz *** Mehmet Yaman ** (Dk. 72 Furkan Dur **) Aydemir Yavuz ** Harun Çetin *** Vedat Daşçı **

Gol: Dk. 55 Harun Çetin (Esen Makina Belsinspor)

Krımızı Kart : Serhat Kahraman (Kocasinan Ülküspor-maç sonu)

Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta

Kaynak: İHA

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