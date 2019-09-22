Kayseri Süper Amatör Küme başladı

Bu sezon 14 takımın mücadele edeceği Kayseri Süper Amatör Küme maçları başladı. Ligin açılış karşılaşması öncesinde 2019-2020 sezonuna ismi verilen Mehmet Özet'in ailesi iki takıma çiçek verirken, takımlara başarı diledi.

2019-2020 Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme futbol Ligi'nin açılış maçı oynandı. Ligin ilk karşılaşmasında ErkiletStadı'nda Trend Gayrımenkulspor ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya geldi. Maç öncesinde bu sezon adı lige verilen Merhum Mehmet Özet'in ailesi, her iki takıma ve hakemlere çiçek verdi. Ayrıca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı'ya ise plaket verildi. Mehmet Özet'in babası Osman Özet, bu düşünceyi hayata geçirenlere teşekkür ederken, "Tüm takımlara hayırlı bir sezon diliyorum" dedi. ASKF Başkanı Musa Soykarcı ise yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dilerken, "Amatör demek ahde vefa demektir. Mehmet Özet'i unutmamak adına bu sezon lige onun ismini verdik" diye konuştu.

Ligin ilk maçında Trend Gayrımenkulspor, rakibi Şekerspor'u 3-2 mağlup ederek lige üç puan ile başladı.

Kaynak: İHA