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Kayseri Süper Amatör Küme’de 20.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 20.hafta maçları dün oynandı. Oynanan 5 karşılaşmada 19 gol atılırken, Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Şimşekspor haftayı hükmen galibiyetle kapattılar.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 20.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 20.hafta maçları dün oynandı. Oynanan 5 karşılaşmada 19 gol atılırken, Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Şimşekspor haftayı hükmen galibiyetle kapattılar. İşte 20.haftada alınan sonuçlar;

Kayseri Şekerspor 5-1 Buğdaylıspor

Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Gençlerbirliği

Talas Anayurtspor 4-0 Kocasinan Ülküspor

Hacılar Erciyesspor 1-4 Develispor

Trend Gayrimenkulspor 0-1 Kayseri Yolspor

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Esen Makina Belsinspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen)

Kaynak: İHA




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