Kayseri Süper Amatör Küme’de 7.hafta geride kaldı
Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 7. hafta karşılaşmaları ile geride kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 7. hafta karşılaşmaları ile geride kaldı. Oynanan 7 karşılaşmada toplam 26 gol atıldı.
İşte haftanın sonuçları;
Kayseri Şekerspor 5-1 Buğdaylıspor
Kayseri Yolspor 2-0 Trend Gayrimenkulspor
Esen Makina Belsinspor 6-1 Kayseri Demirspor
Develispor 2-0 Hacılar Erciyesspor
Kocasinan Şimşekspor 1-4 Kayseri Sağlıkspor
Kayseri Gençlerbirliği 1-0 Özvatan Gençlikspor
Kocasinan Ülküspor 2-1 Talas Anayurtspor
Kaynak: İHA
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