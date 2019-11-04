İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Kayseri Süper Amatör Küme’de 7.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 7.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 7. hafta karşılaşmaları ile geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 7.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 7. hafta karşılaşmaları ile geride kaldı. Oynanan 7 karşılaşmada toplam 26 gol atıldı.

İşte haftanın sonuçları;

Kayseri Şekerspor 5-1 Buğdaylıspor

Kayseri Yolspor 2-0 Trend Gayrimenkulspor

Esen Makina Belsinspor 6-1 Kayseri Demirspor

Develispor 2-0 Hacılar Erciyesspor

Kocasinan Şimşekspor 1-4 Kayseri Sağlıkspor

Kayseri Gençlerbirliği 1-0 Özvatan Gençlikspor

Kocasinan Ülküspor 2-1 Talas Anayurtspor

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT