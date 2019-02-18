Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu Kayseri U-15 Ligi Play-Off ilk hafta maçında Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Erkiletspor, Atila Sönmez'in golleri ile 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

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